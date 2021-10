Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Pärchen stahl Kellnerportmonee in Gaststätte

Sternberg (ots)

Ein Pärchen ist am Dienstagabend in einer Gaststätte in Sternberg beim Diebstahl eines Kellnerportmonees gestellt worden. Der 31-jährige Mann und die 27-jährige Frau waren Gäste des Lokals und hatten ihre Zeche bereits bezahlt, als beide in einem unbeobachteten Moment das in einer Schublade am Tresen verwahrte Portmonee entwendeten. Der Gastwirt bemerkte den Vorfall und stellte die mutmaßlichen Diebe daraufhin zur Rede. In der Handtasche der Frau entdeckte der Gastwirt dann das gestohlene Portmonee und nahm es an sich. Die Polizei kam zum Einsatz und nahm eine Anzeige wegen Diebstahls auf. Wie sich bei den weiteren Überprüfungen herausstellte, lag gegen die beiden aus Rumänien stammenden Personen bereits eine Aufenthaltsermittlung durch die Staatsanwaltschaft vor. Sie wurden daraufhin vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht.

