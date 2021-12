Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1682) Tötungsdelikt in Burgfarrnbach - Zeugenaufruf

Fürth (ots)

Wie mit Meldung 1678 vom 10.12.2021 berichtet, wurde am Freitagmorgen eine schwer verletzte Frau in einem Wohnhaus in Burgfarrnbach (Gemeindeteil von Fürth) aufgefunden. Die Frau wurde offenbar Opfer eines Gewaltdelikts.

In diesem Zusammenhang sucht die Fürther Kriminalpolizei nach einem Mann. Er soll etwa 180 cm groß sein und trug eine lange schwarze Jacke vermutlich mit Kapuze. Der Mann soll im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr die Zaunstraße über die Lehenstraße und Lagerstraße in Richtung Bahnhof gelaufen sein.

Deshalb bittet die Kripo Fürth eventuelle Zeugen, die im genannten Zeitraum einen so beschriebenen Mann gesehen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

