Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Einbruch in das Pfarrhaus in Lemwerder-Altenesch +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Personen sind in der vergangenen Nacht in das Pfarrhaus in der Hauptstraße in Lemwerder-Altenesch eingebrochen.

In der Zeit von Dienstag, 05. April 2022, 22:00 Uhr, bis Mittwoch, 06. April 2022, 08:00 Uhr, hebelten sie eine Tür zum Gemeindesaal auf und gelangten so in das Gebäude. Hier durchsuchten sie alle Räume nach Wertgegenständen, nahmen letztendlich aber nur eine Tüte mit Teelichtern an sich. Der entstandene Sachschaden wurde auf 1.000 Euro geschätzt.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe des Pfarrhauses gesehen hat, wird gebeten, unter 04401/935-0 Kontakt zur Polizei Brake aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell