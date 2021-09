Polizei Hagen

POL-HA: Hagener Polizei führt zusammen mit dem Ordnungsamt und dem Jugendamt Jugendschutzkontrollen durch

Hagen (ots)

In den Abend- und Nachtstunden des vergangenen Freitag (10.09.2021) und Samstag (11.09.2020) hat die Hagener Polizei zusammen mit dem Ordnungsamt und dem Jugendamt Jugendschutzkontrollen im gesamten Hagener Stadtgebiet durchgeführt. Aufgesucht wurden dabei insbesondere öffentliche "Hotspots", welche bei schönem Wetter durch junge Menschen besucht werden. Weit über 100 Personen wurden hierbei kontrolliert und in der Summe hielt sich der Großteil der Jugendlichen und Heranwachsenden an die "Spielregeln". Produzierter Müll wurde in weiten Teilen selbstständig entfernt. In sechs Fällen haben Polizeibeamte Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz geschrieben und Betäubungsmittel beschlagnahmt. Zudem mussten 56 Platzverweise erteilt werden. In einem Fall ist eine Person in das Polizeigewahrsam gebracht worden. Ein Kioskbetreiber erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, weil er hochprozentigen Alkohol an einen Minderjährigen verkauft hat. (sch)

