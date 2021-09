Polizei Hagen

POL-HA: Tierischer Ausreißer in Hohenlimburg unterwegs - Wallach Didi unbeschadet an seine Besitzerin übergeben

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am gestrigen Sonntagnachmittag (12.09.2021) meldete ein Anrufer der Polizei Hagen ein freilaufendes Pferd in Hohenlimburg. Gegen 17:20 Uhr wurde das Tier im Bereich der Tiegelstraße gesichtet und lief daraufhin in Richtung des Radweges an der Lenne. Über die Buschmühlenstraße ging der Wallach weiter in Richtung der Bandstahlstraße, wo er durch Passanten festgehalten und an die eingesetzten Polizeibeamtinnen übergeben werden konnte. Diese passten bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich informierten Besitzerin auf das Pferd, das auf den Spitznamen Didi hört, auf. Das Tier hat den Ausflug unbeschadet überstanden. (sen)

