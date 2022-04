POL-DEL: LK Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Groß Ippener

Delmenhorst (ots) - Schwere Verletzungen erlitt am Mittwoch, 06. April 2022, ein Mann aus Schweden, der als Mitfahrer in einem Pkw in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Um 09:19 Uhr wurde über den Notruf ein schwerer Verkehrsunfall gemeldet. Zeugen sprachen dabei von einem Pkw, der in Schlangenlinien auf der ...

mehr