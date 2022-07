Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Hochkreuz: Zeuginnen meldeten Exhibitionisten - 49-Jähriger gestellt

Bonn (ots)

Am Dienstagabend (05.07.2020) gegen 21:05 Uhr stellte eine Polizeistreife der Polizeiwache Bad Godesberg einen Exhibitionisten in der Rheinaue. Zuvor hatte er vier junge Frauen in der Rheinaue belästigt, indem er in ihrer Nähe in einem Gebüsch stehend an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte. Die Frauen informierten daraufhin umgehend die Polizei und schilderten ihre Beobachtungen sowie die Gehrichtung des Mannes. Die alarmierten Polizeibeamtinnen und -beamten konnten den Tatverdächtigen bei der Nahbereichsfahndung an der Martin-Luther-King-Straße antreffen. Zur Feststellung seiner Personalien und erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 49-jährige Mann zunächst ins Polizeipräsidium gebracht und später von dort wieder entlassen. Das Kriminalkommissariat 12 führt jetzt die weitergehenden Ermittlungen gegen ihn.

Die Polizei empfiehlt: Nehmen Sie von Exhibitionisten keine Notiz. Gehen Sie zügig weiter, verständigen Sie die Polizei über den Notruf 110 und schildern Sie Ihre Beobachtungen.

