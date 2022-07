Polizei Bonn

POL-BN: Bonner City: Diebstahl aus geparktem Auto - Polizei stellte Tatverdächtigen nach Zeugenhinweis - Festnahme

Bonn (ots)

In den Nachtstunden zum 06.07.2022, gegen 01:45 Uhr, machte sich eine zunächst unbekannte Person an einem an einem am Beginn der Kölnstraße am Straßenrand abgestellten Wagen zu schaffen.

Zeugen beobachteten, wie der Unbekannte die Türen des möglicherweise nicht verschlossenen Pkw öffnete, im Innenraum des Fahrzeuges hantierte und dann davonlief. Eine alarmierte Polizeistreife traf den Tatverdächtigen nach einem Zeugenhinweis kurze Zeit später im Nahbereich des Tatortes (Bertha-von-Suttner-Platz/Wenzelgasse) zusammen mit einer Begleiterin an. Die beiden Personen wurden überprüft.

Bei dem 41-Jährigen Tatverdächtigen stellten die Beamten neben einem Messer auch eine kleinere Menge Betäubungsmittel sicher. Zwischenzeitlich hatte sich herausgestellt, dass aus dem geparkten Auto eine Handtasche mit diversen persönlichen Papieren und EC-Karten entwendet worden war. Das Diebesgut wurde ebenfalls sichergestellt und schließlich an die erleichterte Geschädigte ausgehändigt.

Der 41-Jährige, der der Polizei auf den Gebieten der Eigentums- und Gewaltkriminalität und aufgrund von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt ist, wurde vorläufig festgenommen. Das zuständige KK 15 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen.

