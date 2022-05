Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Verdacht des besonders schweren Diebstahls - Tatverdächtiger in Haft

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 18.05.2022, gegen 00.40 Uhr, wurde im Spielweg ein hochwertiges E-Bike aus einem Carport gestohlen. Zwei Täter wurden dabei von einer Überwachungskamera aufgenommen. Im Rahmen der Fahndung konnte einer der beiden mutmaßlichen Täter vorläufig festgenommen werden. Er war mit einem anderen, aber wohl ebenfalls gestohlenen Fahrrad unterwegs. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen steht der 18-Jährige zudem in Verdacht drei weitere Fahrraddiebstähle im Stadtgebiet von Weil am Rhein begangen zu haben. Auch soll sich der Tatverdächtige illegal im Bundesgebiet aufgehalten haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lörrach wurde gegen den Tatverdächtigen durch das Amtsgericht Lörrach Untersuchungshaft angeordnet. Der Mann kam in der Folge in eine Justizvollzugsanstalt.

