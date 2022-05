Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Fußgängerin von Pkw erfasst - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Eine 24-jährige Frau wollte am Donnerstag, 19.05.2022, gegen 12.05 Uhr, die Fußgängerfurt in der Hauptstraße, beim Übergang zur Lustgartenstraße, bei Grünlicht der Lichtzeichenanlage überqueren. Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin, welche von Friedlingen kam, übersah wohl ihr Rotlicht sowie die Fußgängerin und erfasste diese auf der Fußgängerfurt. Die 24-Jährige wurde auf die Motorhaube aufgeladen und wieder abgeworfen. Der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte Fußgängerin in ein Krankenhaus.

