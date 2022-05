Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Bad Bellingen: Unfallflucht auf der Kreisstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein Pkw-Fahrer befuhr am Donnerstag, 19.05.2022, gegen 13.45 Uhr, mit seinem grauen Mercedes-Benz die Kreisstraße 6347 von Kleinkems kommend in Richtung Rheinweiler. Auf dem geraden Streckabschnitt soll ihm eine Fahrzeugkolonne entgegengekommen sein. Das dritte oder vierte Fahrzeug aus dieser Kolonne geriet wohl auf seine Fahrspur, weshalb der Mercedes-Fahrer nach rechts in den Grünstreifen ausgewichen sei, wo er mit der rechten Fahrzeugseite einen Leitpfosten touchiert haben soll. An dem Mercedes entstand ein nicht unerheblicher Schaden. Bei dem in den Gegenverkehr gekommenen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kleinlieferwagen gehandelt haben. Der Polizeiposten Markgräflerland hofft auf Hinweise von den Kolonnen-Fahrern, welche den Unfallhergang vielleicht beobachteten. Die Hinweise nimmt der Polizeiposten unter der Telefonnummer 07626 97780-0 (24 h) entgegen.

