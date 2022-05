Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Einbruch in Schnäppchenmarkt - Tresor aufgeflext

Freiburg (ots)

Ein Zeuge meldete am Freitagmorgen, 20.05.2022, kurz nach 05.00 Uhr, eine eingeschlagene Scheibe bei einem Schnäppchenmarkt in der Straße "Im Steinfacht". In der vergangenen Nacht schlugen Unbekannte ein Seitenfenster des Marktes ein um in die Büroräumlichkeiten zu gelangen. Ein Tresor wurde aus einer Verankerung gerissen und aufgeflext. Aus dem Tresor wurde ein kleinerer Bargeldbetrag gestohlen. Die Schadenshöhe ist hier nicht bekannt.

