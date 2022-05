POL-FR: Jestetten: Exhibitionist am Rudersteg bei Altenburg - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Am Mittwochnachmittag, dem 18.08.2022, gg. 16.40 Uhr, kam es in und vor einem Lebensmittelgeschäft in der Freiburger Eisenbahnstraße zu einem Vorfall, bei dem es zunächst in dem Geschäft, und nach erteiltem Hausverbot, auch davor zu massiven Ausfälligkeiten kam. Die Person beleidigte zunächst im Markt Kunden und Angestellte aufs Übelste. ...

