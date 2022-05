Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Wutöschingen: Rauchentwicklung aus Wohnung und Pkw - Einsatz von Feuerwehr und Polizei

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 19.05.2022, hat Rauch aus einer Wohnung auf dem Waldshuter Aarberg und aus einem Pkw auf der B 314 bei Wutöschingen-Ofteringen zu Einsätzen von Feuerwehr und Polizei geführt. In beiden Fällen gab es kein offenes Feuer. In der betroffenen Wohnung hatte ein auf dem eingeschalteten Herd vergessener Topf die Rauchentwicklung ausgelöst. Sachschaden entstand keiner. Am Pkw war während der Fahrt unterhalb des Lenkrades plötzlich Qualm aufgestiegen. Vorsorglich wurde die Batterie abgeklemmt und der Pkw abgeschleppt.

