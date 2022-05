POL-FR: Eichstetten, LKr. Breisgau-Hochschwarzwald Besonders schwerer Fall des Diebstahls von hochwertigem Wohnwagen

Freiburg (ots) - Über Umwege erreichte die Polizei in Waldkirch eine Anzeige wegen eines Verkehrsdeliktes, welches letztendlich zu einer Körperverletzung führte. Am Donnerstagnachmittag, 05.05.2022, befuhren zwei Autofahrer die B 3 von Freiburg kommend in Richtung Waldkirch. An der Gabelung Emmendingen/Waldkirch war es in Fahrtrichtung Elztal zu einem Ereignis im Straßenverkehr gekommen, welcher offensichtlich der ...

mehr