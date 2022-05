Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eichstetten - Besonders schwerer Fall des Diebstahls von hochwertigem Wohnwagen

Freiburg (ots)

Eichstetten - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 17./18.05.2022, wurde aus einem umzäunten Gelände im Gewerbegebiet Bruckmatten ein Wohnwagen der Marke Fendt Typ 515 Farbe Weiß im Wert von ca. 23.000,- Euro entwendet. Hierzu wurde die Rollkralle des Wohnwagens sowie die Schließvorrichtung am Rolltor entfernt und mitgenommen. Wer sachdienliche Angaben zum Diebstahl machen kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Breisach Tel.: 07667/9117-0 oder dem Polizeiposten Bötzingen Tel.: 07663/6053-0 in Verbindung zu setzen.

