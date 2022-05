Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Frontalkollision auf der Kreisstraße 6351 - zwei Schwerverletzte

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 19.05.2022, gegen 08.20 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 6351 zwischen Efringen-Kirchen und Egringen zu einer frontalen Kollision von zwei Personenkraftwagen. Beide Fahrerinnen wurden schwer verletzt. Eine 21-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die die Kreisstraße von Efringen-Kirchen kommend in Richtung Egringen. Aus hier nicht bekannten Gründen kam sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einer entgegenkommenden 26-jährigen Pkw-Fahrerin. Die 21-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in die UNI Klinik geflogen. Die 26-Jährige brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 25.000 Euro. Die Feuerwehr aus Efringen war mit vier Fahrzeugen sowie 22 Einsatzkräften vor Ort und leistete technische Hilfe. Ebenso war die Straßenmeisterei vor Ort, welche aufgrund von ausgelaufenen Betriebsstoffen die Fahrbahn reinigte. Während der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße komplett gesperrt werden.

