POL-FR: Gemarkung Binzen: Pedelec-Fahrer bei Sturz schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 18.05.2022, gegen 17.45 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Mann mit seinem Pedelec den Park and Ride Parkplatz auf der Lucke in Richtung der Kreisstraße. Beim Abbiegen auf den neben der Kreisstraße verlaufenden Fahrradweg kam er vermutlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit nach links von dem Fahrradweg ab, fuhr in den Grünstreifen, kam mit dem Vorderrad in eine Senke und stürzte. Der 46-Jährige wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

