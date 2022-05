Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut: Aktion im Rahmen der Verkehrskonzeption "Schwächere Verkehrsteilnehmer" - ganz großer Teil der Kinder im Auto waren vorbildlich gesichert

Freiburg (ots)

Bei der Verkehrskonzeption "Schwächere Verkehrsteilnehmer" des Polizeipräsidiums Freiburg steht die Verkehrssicherheit von Kindern, Senioren und Menschen mit Behinderung im Mittelpunkt. Am Mittwochmorgen, 18.05.2022, hatte die Polizei im Landkreis Waldshut bei ihren Kontrollen ein Augenmerk auf die Sicherheit der jüngsten Verkehrsteilnehmer. In WT-Tiengen, Ühlingen-Birkendorf und Murg wurde insbesondere im Bereich von Kindertagesstätten und Kindergärten auf die richtige Sicherung der Kinder im Fahrzeug geachtet. Und der ganz große Teil der mitfahrenden Kleinen war vorbildlich in den Kindersitzen angeschnallt. Ein großes Lob an die Eltern oder andere Verantwortliche. In Tiengen wurden vier Fahrende wegen fehlender Kindersicherung angezeigt, zudem ein E-Scooter-Fahrer ohne Versicherung beanstandet. In Ühlingen wurden zwei Anzeigen erstattet, die Kinder standen sogar zwischen den Sitzen. In Murg musste ein Autofahrer deswegen zur Anzeige gebracht werden. Dort war auch ein mutmaßlich nicht angeschnallter 84-jähriger Autofahrer sehr aufgebracht über seine Kontrolle, so dass es zur Beleidigung eines Polizeibeamten gekommen sein soll. Entsprechende strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn wurden eingeleitet.

