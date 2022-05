Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Ebnet: Inhalt von Feuerlöschern im Untergeschoss der Dreisamhalle versprüht - Zeugen gesucht

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 18.05.22, versprühten unbekannte Täter den Inhalt mehrerer Feuerlöscher im Untergeschoss der Dreisamhalle in Freiburg-Ebnet. Die Täterschaft begab sich vermutlich in die wegen einer Veranstaltung geöffnete Feyel-Grundschule, sammelte dort im Erd- und Untergeschoss zehn Feuerlöscher ein und gelangte über einen Durchgang in das Untergeschoss der Dreisamhalle. Dort versprühte sie in mehreren Räumen den Inhalt der Feuerlöscher. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt. Der Polizeiposten Freiburg-Littenweiler (Tel. 0761/557560-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761/882-4421) rund um die Uhr entgegen.

