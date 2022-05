Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auto überschlägt sich auf Bundesstraße 518 - Radfahrer kann sich durch Sprung von Fahrrad gerade noch Retten

Freiburg (ots)

Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Dienstag, 17.05.2022, gegen 06.25 Uhr, die Bundesstraße 518 von Schopfheim kommend, als er kurz nach der Abfahrt Eichen in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Der Pkw durchfuhr wohl einen vier Meter breiten Grünstreifen, fuhr auf dem dort neben der Bundesstraße verlaufenden Radweg eine Böschung hinauf, kollidierte mit einem Baumstumpf und überschlug sich. Der Pkw kam auf einer Fahrzeugseite quer auf dem Radweg zum Liegen. Dabei touchierte der Pkw das Fahrrad eines 24-jährigen Mannes, welcher dort auf dem Radweg unterwegs war. Wohl geistesgegenwärtig sprang der Radfahrer kurz davor von seinem Fahrrad. Der Autofahrer wurde verletzt. Durch den Sprung zog sich auch der Radfahrer Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die beiden Verletzten in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 5.500 Euro.

