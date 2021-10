Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkäufer beleidigt

Weimar (ots)

Am Donnerstagabend wurde in der Weimarer Westvorstadt der Mitarbeiter eines sog. 'Spätis' verbal von einem Kunden attackiert. Da dieser nicht von ihm abließ, informierte er die Polizei. Bei der Klärung der Sachlage vor Ort stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann um eben den handelt der in jüngster Vergangenheit bereits Mitarbeiter eines in der Nähe gelegenen Pizzalieferdienstes beleidigte und bespuckte. Aufgrund seines Verhaltens vor Ort und seiner nicht nachzuvollziehenden Äußerungen musste der 24-jährige Berliner im Klinikum vorgestellt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell