Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Saalfeld (ots)

Dienstagnachmittag erhielt die Polizei die Mitteilung über eine Unfallflucht in der Kapellenstraße in Saalfeld. Ein derzeit noch unbekannter Fahrer stieß augenscheinlich mit seinem Fahrzeug gegen den vorderen Bereich eines Opel Astra, der unter einem Carport abgestellte war und schob diesen nach hinten. Dadurch landete dieser mit dem Heckbereich am Pfosten des Carports. Der Verursacher machte sich unberechtigt aus dem Staub, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Unfallzeit liegt zwischen 15:30 Uhr und 20:00 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell