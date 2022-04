LPI-SLF: Alkoholisiert unterwegs

Saalfeld (ots) - Unbekannte warfen im Zeitraum vom 16.04.2022 08:00 Uhr bis zum 17.04.2022 10:00 Uhr einen Böller in eine Dixi-Toilette auf der Baustelle vor dem Alten Markt in Saalfeld. Hierbei wurden der Unterboden sowie eine angrenzende Gebäude-Fassade beschädigt. Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr