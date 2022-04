LPI-SLF: Böller verursachte Sachschaden

Saalfeld (ots) - Unbekannte brachen im Zeitraum zwischen dem 14.04.2022, 17:00 Uhr und dem 19.04.2022, 06:45 Uhr in zwei Baucontainer auf einer nicht umzäunten Baustelle in der Straße "An der Heide" in Saalfeld auf und entwendeten Werkzeugmaschinen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

