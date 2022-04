LPI-SLF: Werkzeugmaschinen entwendet

Neuhaus am Rennweg (ots) - Am Montag gegen 10:15 Uhr verschaffte sich ein Mann gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt im Brandweg in Neuhaus am Rennweg. Dort entwendete er mehrere Lebensmittel. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Lichte. In einem Garten innerhalb einer Kleingartenanlage stellten ihn die Beamten. Auch dort hatte sich der Mann widerrechtlich Zutritt verschafft, um unberechtigt darin zu wohnen. Er ...

