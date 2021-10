Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dieseldiebe

Heldburg (ots)

Einen Schaden von über 1.000 Euro verursachten unbekannte Täter in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen. Sie machten sich an einer mobilen Tankstelle, die auf einer Baustelle zwischen Heldburg und Gellerhausen abgestellt war, zu schaffen und zapften fast 900 Liter Diesel ab. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizei in Hildburghausen zu melden.

