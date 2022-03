Polizei Hagen

POL-HA: Respektloser Falschparker verweigert Angabe seiner Personalien

Hagen-Mitte (ots)

Mit einem besonders respektlosen Falschparker hatten es Beamte der Polizeiwache Innenstadt in der Nacht von Montag (07.03.2022) auf Dienstag zu tun. Gegen 00.30 Uhr fiel einer Polizeistreife auf dem Graf-von-Galen-Ring ein BMW auf, der verkehrsbehindernd im absoluten Haltverbot - unmittelbar vor einer Pizzeria - geparkt war. Der Fahrer hatte die Warnblinkanlage eingeschaltet und wollte sich offensichtlich eine Pizza bestellen. Als er die Beamten aus dem Geschäft heraus sah, kam er zu seinem Fahrzeug und fragte was los sei. Einer Aufforderung sich auszuweisen kam der in Hagen lebende 28-Jährige nicht nach. Er ging daraufhin wieder in die Pizzeria und spielte in aller Seelenruhe an einem Glücksspielautomaten. Erneut wurde er durch die Polizisten aufgefordert, sich auszuweisen. Wieder lehnte der Mann das ab und erklärte, dass er nun auf seine Pizza warte. Die Beamten sollen vor dem Geschäft auf ihn warten oder abhauen. Der 28-Jährige wurde nun zum dritten Mal aufgefordert, seine Personalien anzugeben. Zudem wurde ihm mitgeteilt, dass das Verweigern der Angabe der Personalien mit einem Bußgeld belegt wird. Erst nachdem seine Pizza fertig war, kam er zu seinem Fahrzeug. Hier wurde er wiederum zur Personalienangabe aufgefordert. Zögerlich übergab er den Beamten einen Ausweis. Den Mann erwartet nun ein Verwarnungsgeld wegen des Parkverstoßes sowie eine Anzeige wegen der Verweigerung seiner Personalien. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell