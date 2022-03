POL-HA: Brand einer Gartenlaube

Hagen-Wehringhausen (ots) - Am Sonntag, 06.03.2022, wurden gleich mehrere Streifenwagen zu einer Eventhalle in der Rehstraße gerufen. Dort sollte sich nach Angaben eines Anrufers eine Schlägerei zwischen mehreren Personen anbahnen. Vor Ort trafen die Polizisten auf mehrere Menschen, die Lage war jedoch ruhig. Offenbar hatte es gegen 4:00 Uhr in der Halle eine Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen gegeben. Die ...

mehr