Polizei Hagen

POL-HA: Schwerer Raub in der Innenstadt - 14-Jähriger übergibt Bargeld

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Sonntag, 06.03.2022, gingen ein 14-Jähriger und ein Bekannter gegen 19:55 Uhr nach einem Kinobesuch in Richtung Sparkassen-Karree. Auf Höhe eines Schnellimbisses sprach eine Gruppe Jugendlicher die beiden an. Es handelte sich um zirka acht bis zehn männliche Jugendliche. Diese trennten ihr Opfer von seinem Bekannten und forderten und Androhung von Schlägen die Herausgabe von Geld. Der 14-Jährige übergab einen 20-Euro-Schein. Daraufhin entfernten sich Opfer und Täter zunächst voneinander. Eine Person aus der Gruppe kehrte jedoch zurück und verlangte mehr Geld von dem 14-Jährigen. Dieser übergab auch noch sein letztes Münzgeld an den Räuber. Die Täter trugen allesamt Winterjacken. Eine Person trug eine weiße Winterjacke und blaue Jeans. Zudem hatte er kurz rasierte Haare. Der Münzgeld erhaltende Jugendliche war kleiner, als alle anderen der Gruppe. Er trug eine schwarze Jacke und dunkelblonde Haare. Der 14-Jährige und sein Bekannter wurden nicht verletzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 02331 986 2066 zu melden. (hir)

