Polizei Hagen

POL-HA: Räuberischer Diebstahl - Detektiv beobachtet Ladendieb in der Innenstadt

Hagen-Mitte (ots)

Am Samstagabend (05.03.2022) riss sich ein 18-jähriger Ladendieb in der Innenstadt von einem Mitarbeiter des Geschäftes los und flüchtete durch die Fußgängerzone. Gegen 18.30 Uhr rief der 41-jährige Detektiv des Bekleidungsgeschäftes in der Elberfelder Straße Polizeibeamte hinzu. Zuvor hatte er in dem Laden einen 18-jährigen Mann beobachtet, der mit zwei T-Shirts in eine Umkleidekabine ging und ohne diese wieder dort heraus kam. Weil er den Verdacht hatte, dass der junge Mann die T-Shirts untergezogen hatte und diese stehlen wollte, sprach er ihn an. Der 18-Jährige ergriff daraufhin sofort die Flucht und löste sich durch Schläge in Richtung des Mitarbeiters aus dessen Griff. Vor einem Drogeriemarkt in der Elberfelder Straße gelang es dem 41-Jährigen, den Ladendieb zu stellen. Die Polizeibeamten fanden zwei T-Shirts bei ihm. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen des räuberischen Diebstahls ein. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

