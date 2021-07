Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung

Arnsberg (ots)

Am Sonntag zwischen 4:15 Uhr und 4:30 Uhr kam es am Neumarkt zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen. Vor einer Gaststätte wurden zwei 27- und 26-jährige Arnsberger von zwei unbekannten Personen angesprochen. Nach einem kurzen Gespräch entstand eine körperliche Auseinandersetzung. Die Männer schlugen und traten auf die Arnsberger ein. Anschließend ließen sie von den am Boden liegenden Männern ab.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Person 1: männlich, circa 25 Jahre alt, Bart

Person 2: männlich, circa 25 Jahre alt, schlank, Langarmshirt.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

