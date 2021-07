Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Schmallenberg-Walbecke (ots)

Am Samstag, 17.07.2021 befuhr um 22:30 Uhr ein 46jähriger Schmallenberger mit seinem Pkw die L740 aus Walbecke in Richtung Bödefeld. Am Ortsausgang von Walbecke übersah er einen stehenden Pick-Up und fuhr auf diesen auf. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch festgestellt. Dem leicht verletzten Fahrer wurde daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.(ko)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell