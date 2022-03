Polizei Hagen

POL-HA: Nach Streit Pfefferspray vor Eventhalle eingesetzt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Sonntag, 06.03.2022, wurden gleich mehrere Streifenwagen zu einer Eventhalle in der Rehstraße gerufen. Dort sollte sich nach Angaben eines Anrufers eine Schlägerei zwischen mehreren Personen anbahnen. Vor Ort trafen die Polizisten auf mehrere Menschen, die Lage war jedoch ruhig. Offenbar hatte es gegen 4:00 Uhr in der Halle eine Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen gegeben. Die Sicherheitsangestellten komplementierten eine 22-Jährige vor die Tür. Hier lief diese nach eigenen Angaben in eine Wolke aus Pfefferspray. Wer genau das Reizgas abfeuerte, ist noch unklar und jetzt Ermittlungsarbeit der Hagener Kriminalpolizei. Hinweise nehmen die Beamten unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

