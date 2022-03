Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer bei Verkehrsunfall im Kreisverkehr in der Innenstadt licht verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Montagmorgen (07.03.2022) in der Innenstadt ein 41-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Der Iserlohner war, gegen 10.20 Uhr, mit seinem Fahrrad auf der Holzmüller Straße in Richtung des Kreisverkehrs Badstraße unterwegs. Innerhalb des Kreisverkehrs kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit dem weißen VW eines 29-jährigen Mannes. Dieser kam zuvor aus Richtung der Badstraße. Durch den Aufprall fiel der Radfahrer zunächst auf die Motorhabe des Autos und anschließend auf die Straße. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Iserlohner in ein nahegelegenes Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. (sen)

