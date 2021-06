Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Informationsveranstaltung rund um das Thema Fahrrad ++ Landkreis Harburg - Mehrfache Diebstähle aus Handtaschen

Buchholz (ots)

Informationsveranstaltung rund um das Thema Fahrrad

Im Rahmen des landesweiten Verkehrssicherheitstages in Niedersachsen werden die Polizeiinspektion Harburg und die Verkehrswacht Harburg-Land e.V. in Winsen/Luhe einen Informationsstand zu den Themen Fahrrad, Pedelec und Fahrradhelm besetzen. In der Rathausstraße in Winsen/Luhe, direkt vor der City-Wache der Polizei, können sich die BürgerInnen am Samstag zwischen 10 und 14 Uhr einen Überblick zu den genannten und weiteren polizeilichen Themen rund um die Verkehrssicherheit verschaffen. Wer mag, kann seine Meinung zum Tragen eines Fahrradhelms dort in einem kurzen Video-Statement abgeben. Als Dankeschön erhalten Mitwirkende eine kleine Aufmerksamkeit der Verkehrswacht.

Landkreis Harburg - Mehrfache Diebstähle aus Handtaschen

Am Dienstag, 15.06.2021 ist es in mehreren Lebensmittelgeschäften im Landkreis Harburg zu Diebstählen aus Handtaschen gekommen. Der Tathergang bei den Delikten in Seevetal, Buchholz und Neu Wulmstorf war annährend gleich: Die Geschädigten deponierten ihre Handtaschen während des Einkaufes im Einkaufswagen und ließen diesen während des Einkaufens vermehrt außer Acht. Diese Momente nutzten dann die Täter aus, um die Geldbörsen aus den Handtaschen zu entwenden. Die Polizei bittet eindringlich darum, Wertgegenstände während des Einkaufens nicht im Einkaufswagen zu deponieren, sondern bei sich zu tragen. Weiterhin rät die Polizei sensibel zu reagieren, wenn fremde Personen im Lebensmittelgeschäft eine geringe Distanz einhalten bzw. diese provozieren. Häufig wird so versucht, Geldbörsen oder Wertgegenstände aus der getragenen Kleidung zu entwenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell