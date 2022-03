Polizei Hagen

POL-HA: Über den Fuß gefahren - 17-Jähriger bei Verkehrsunfall in Hohenlimburg schwer verletzt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein 17-jähriger Fußgänger wurde am Montagmittag (07.03.2022) bei einem Verkehrsunfall in Hohenlimburg schwer verletzt. Der Hagener wollte, gegen 12.15 Uhr, den Fußgängerüberweg in der Bahnstraße überqueren. Auf dem Zebrastreifen kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu dem Unfall zwischen dem 17-Jährigen und dem Fiat eines 53-jährigen Mannes. Der Autofahrer war in Richtung des Supermarktes in der Bahnstraße unterwegs. Bei dem Unfall fuhr er dem Fußgänger über den Fuß. Der Hagener wurde dadurch schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

