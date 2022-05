Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Nach versuchtem Fahrraddiebstahl festgenommen

Freiburg (ots)

Am Mittwochmittag, 18.05.2022, gegen 11.35 Uhr machte sich ein zunächst unbekannter Mann an einem verschlossen abgestellten Fahrrad am Bahnhof Waldkirch zu schaffen.

Dies fiel einer aufmerksamen Zeugin auf, welche unauffällig Polizei verständigte und den Vorgang aus sicherer Entfernung weiter beobachtete.

Nachdem der Unbekannte vom Fahrrad abließ und den einfahrenden Zug nach Freiburg bestieg, konnte dieser aufgrund der von der Zeugen gut abgegebenen Personenbeschreibung von Kräften der Bundespolizei am Bahnsteig des Freiburger Hauptbahnhofes in Empfang und vorläufig festgenommen werden. Der 74-Jährige führte entsprechendes Werkzeug mit sich.

Das Polizeirevier Waldkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet ausdrücklich darum, entsprechende Wahrnehmungen (wie in diesem Fall) unverzüglich zu melden und sich aus sicherer Entfernung als Zeuge zur Verfügung zu stellen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell