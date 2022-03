Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vandalismus an geparktem Fahrzeug - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Dürrenebersdorf: Rundum beschädigt - so fand eine Frau ihren Pkw am vergangenen Samstag (05.03.2022) in der Kraftstraße in Dürrenebersdorf vor. Der derzeit noch unbekannte Täter zerkratzte das Fahrzeug in der Zeit vom 04.03.2022, 13.00 Uhr - 05.03.2022, 09.00 Uhr und entfernte sich nach der Tat unerkannt. Im Zusammenhang mit dem eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung sucht die Polizei Gera nun Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Täter oder der Täterin machen können. Haben Sie im benannten Zeitraum verdächtige Personen in der Kraftstraße bemerkt? Zeugenhinweise werden telefonisch unter: 0365/829-0 entgegengenommen.

