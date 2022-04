Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Westerstede : Verkehrsunfall mit tödlich verletzten Fußgänger ++

Oldenburg (ots)

Nach derzeitigen Ermittlungsstand befährt gegen 03:15 Uhr eine 26jährige Westerstederin mit ihrem PKW die Leerer Straße in Westerstede OT Moorburg in Richtung Uplengen, als plötzlich unmittelbar vor ihr in Höhe des Autohofes HEM ein 19jähriger Fußgänger, rumänischer Herkunft, auf die Fahrbahn tritt. Der Fußgänger wird vom PKW erfasst und verstirbt noch an der Unfallstelle. Die Fahrzeugführerin wird unter Schock stehend dem Klinikzentrum Westerstede zugeführt. Die Leerer Straße blieb bis 06:00 Uhr vollgesperrt. Augenzeugen, die unter Umständen Angaben zum Unfallhergang machen können, mögen sich unter 04488/833-115 beim Polizeikommissariat Westerstede melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell