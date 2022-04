POL-OL: ++Pressemeldung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Aufbruch eines Zigarettenautomaten++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Am 18.04.2022 gegen 11.00 Uhr wurde der Polizei durch einen Zeugen gemeldet, dass ein öffentlich zugänglicher Zigarettenautomat auf der Höhe Mühlenweg 1 in Bad Zwischenahn aufgebrochen wurde. Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt. Der Automat wurde offenbar mit roher Gewalt widerrechtlich geöffnet und der darin befindliche Inhalt komplett entwendet. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch unbekannt. Im Zuge der Ermittlungen vor Ort konnte der Tatzeitraum auf die Zeit von 17.04.2022, 18.30 Uhr, bis 18.04.2022, 05.00 Uhr eingegrenzt werden. Täterhinweise gibt es aktuell keine. Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer 04403 927 115 zu melden.

