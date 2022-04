Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemeldung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Diebstahl vom Gelände einer Baumschule++

Oldenburg (ots)

Am 18.04.2022 gegen 07.55 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass von dem Gelände einer Baumschule in Edewecht, am Übergang Edewechter Straße zum Viehdamm, zwei herrenlose Fahrräder liegen würden. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Überdies teilte ein Zeuge mit, dass er zwei Kinder, respektive Jugendliche wahrgenommen habe, die von dort weggerannt sind und die Fahrräder zurückgelassen haben. Vor Ort konnte soweit ermittelt werden, dass die beiden Verursacher (geschätztes Alter zwischen 12 und 15 Jahre) auf das Gelände der Baumschule getreten sind und von dort nach Würdigung des Gesamtkontextes einige Pflanzen entwendet oder den Versuch dazu unternommen haben. Zerstörte Reste von Pflanzen samt Kübeln lagen außerhalb des Geländes. Wer zum relevanten Tatzeitpunkt entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer 04403 927 115 zu melden.

