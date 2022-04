Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Einbrecher nutzen die Ferien für einen illegalen Schulbesuch++

Oldenburg (ots)

In den diesjährigen Osterferien wurden durch bislang unbekannte Täter die Janosch Grundschule und die IGS in Augustfehn auf bislang unbekannte Weise betreten. In den Schulgebäuden wurden gezielt die Verwaltungsbereiche aufgesucht und nach Bargeld und anderen Wertsachen durchsucht. Unter anderem wurden Bargeld, Geldkassetten mit Dienstsiegel und mehrere Tablets der Marke Apple und Samsung entwendet. Wer Hinweise zum Tathergang oder zu den Tätern geben kann, möge sich bitte bei der Polizei in Westerstede, unter 04488/833-0, melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell