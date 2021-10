Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 29.10.-31.10.

57518 Betzdorf (ots)

1. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Betzdorf, Parkdeck Viktoriastraße/Augustastraße am 29.10.21 zwischen 09:15h-10:20h

Am 29.10.21 wurde gegen 10:40 Uhr eine Verkehrsunfallflucht im Bereich des Parkdecks in der Viktoriastraße/Augustastraße in Betzdorf gemeldet. Hier hatte im oben genannten Tatzeitraum ein bislang unbekannter PKW (vermutlich Van) im Rahmen des Rangierens ein stehendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher (Mann mittleren bis älteren Alters, dunkle Haare, Raucher) entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Falls Sie Angaben zu der genannten Verkehrsunfallflucht machen können melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Betzdorf unter der: 02741-9260.

2. Drei Fahrten unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln Im Zeitraum von Freitag bis Sonntag ereigneten sich drei festgestellte Fahrten unter dem Einfluss berauschender Mitteln.

Am 29.10.21 konnte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gegen 16:30 Uhr bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 24-jährigen Fahrers eines PKWs drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Der freiwillig durchgeführte Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppe Kokain. Nach erfolgter Blutprobenentnahme ist die Weiterfahrt bis zur Erlangung der Fahrtüchtigkeit untersagt worden. Es werden Anzeigen wegen des Verdachts des Führens eines KFZ unter dem Einfluss berauschender Mittel und Besitz/Erwerb von Betäubungsmitteln gefertigt.

Am 30.10.21 meldeten mehrere Zeugen, dass in der Ortslage Wissen gegen 20:35 Uhr der 61-jährige Fahrer eines Rollers zunächst ein stehendes Fahrzeug im Bereich eines Parkplatzes touchierte und im weiteren Verlauf seiner Fahrt im Bereich eines Kreisels stürzte. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,89 Promille. Nach erfolgter Blutprobenentnahme verblieb der Fahrer zur Überwachung im Krankenhaus. Es wird eine Strafanzeige gem. 315c StGB (Straßenverkehrsgefährdung) gefertigt.

Am 31.10.21 wurde gegen 00:50 Uhr der 20-jährige Fahrer eines Mofas einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Die vor Ort durchgeführten Drogenschnelltests reagierten positiv auf die Stoffgruppen THC und Amphetamin. Im Rahmen der Durchsuchung der Person und des Mofas konnte ein Teleskopschlagstock und eine Kleinkaliber-Pistole mit insgesamt 60 Schuss aufgefunden und sichergestellt werden. Eine Erlaubnis diese zu besitzen lag nicht vor. Es wird eine Anzeige gemäß § 24a II StVG (Führen eines KFZ unter dem Einfluss berauschender Mittel) und Strafanzeigen nach dem Betäubungsmittel- und Waffengesetz gefertigt.

3. Zeugenaufruf nach Kennzeichendiebstahl in Betzdorf

In der Nacht vom 29.10.21 auf den 30.10.21 wurden in der Ortslage Betzdorf (Burgstraße und Hellseifen) zwei Kennzeichen entwendet. Falls Sie Angaben zu den Kennzeichendiebstählen machen können melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Betzdorf unter der: 02741-9260.

