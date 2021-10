Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Oberraden (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 28.10.2021, 20:00 Uhr bis Freitag, 29.10.2021, 14:30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein PKW-Fahrer befuhr ausweislich der Spurenlage die K 103 aus Richtung B 256 kommend in Richtung Niederraden. Ausgangs einer Linkskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Baum einer Baumschule. An Baum und PKW entstand Sachschaden, der PKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Unfallort wurde Fahrzeugteile aufgefunden, die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

