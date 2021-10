Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht geklärt

Bad Hönningen (ots)

Am Abend des 30.10.2021, gegen 22:40 Uhr informierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizeiinspektion Linz/Rhein über eine aktuelle Verkehrsunfallflucht in Bad Hönningen. Der Unfallverursacher aus dem Rhein-Sieg-Kreis war beim Ausparken in der Kirchstraße mit seinem PKW gegen ein geparktes Fahrzeug gestoßen und hat seine Fahrt anschließend unbeirrt fortgesetzt. Im Rahmen der unverzüglich eingeleiteten Fahndung konnte der Unfallfahrer auf der B42 in Linz gesichtet und kontrolliert werden. Er gestand ohne Umschweife ein, einen Schaden verursacht zu haben und sich dessen am Folgetag annehmen zu wollen. Die Konsequenzen trafen ihn jedoch unmittelbar: Ihm wurde die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Verkehrsunfallflucht eröffnet und sein Führerschein wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis einbehalten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell