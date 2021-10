Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht Raiffeisenring

Neuwied (ots)

In der Nacht vom 29.10. auf den 30.10. kam es im Raiffeisenring in Neuwied auf Höhe der Hausnummer 27 zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde das ordnungsgemäß geparkte Fahrzeug des Geschädigten, welches in einer Parktasche in Queraufstellung zur Fahrbahn abgestellt stand, im Bereich des Fahrzeughecks durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug touchiert und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neuwied oder eine nahegelegene Polizeidienststelle.

