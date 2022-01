Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verstoß gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz

VG Altenkirchen-Flammersfeld (ots)

Aufgrund von Presseanfragen teilen wir folgendes mit:

Die Kriminalinspektion Betzdorf führt gegen eine männliche Person ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz, welches bei der Staatsanwaltschaft Koblenz anhängig ist. In diesem Zusammenhang erfolgte am 17.01.2022 eine planmäßige Wohnungsdurchsuchung in einer Gemeinde der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, die zuvor richterlich angeordnet worden war. Die weitere Auskunft zum Ermittlungsverfahren steht unter dem Pressevorbehalt der Staatsanwaltschaft Koblenz.

