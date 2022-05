Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch/Denzlingen: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Über Umwege erreichte die Polizei in Waldkirch eine Anzeige wegen eines Verkehrsdeliktes, welches letztendlich zu einer Körperverletzung führte.

Am Donnerstagnachmittag, 05.05.2022, befuhren zwei Autofahrer die B 3 von Freiburg kommend in Richtung Waldkirch. An der Gabelung Emmendingen/Waldkirch war es in Fahrtrichtung Elztal zu einem Ereignis im Straßenverkehr gekommen, welcher offensichtlich der Auslöser für einen anschließenden Streit war. Der eine Autofahrer, der sich vom Anderen gefährdet fühlte, fuhr seinem Widersacher hinterher, bis man schlussendlich in Denzlingen in der Schwarzwaldstraße, Höhe Hausnummer 57 nebeneinander stand.

Nach derzeitigen Erkenntnissen stieg ein Fahrzeugführer aus und stellte den anderen Autofahrer durch dessen heruntergelassene Beifahrerscheibe zur Rede. Im weiteren Verlauf schlug der im Auto sitzende Autofahrer den am Fenster stehenden mit der Faust ins Gesicht und gab das Vollgas. Der Geschlagene hielt sich am Auto fest und wurde noch einige Meter mitgeschleift. Er wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07666-9383-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben und Hinweise zu einem blauen Pkw mit Münchner Kennzeichen (M) geben können.

Besonders interessiert ist die Polizei an den Beobachtungen einer Frau, welche den Vorfall damals beobachtet hatte und ein Kind bei sich hatte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell