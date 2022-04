Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Schlägerei in Bahnhofsunterführung

Esslingen am Neckar (ots)

Am gestrigen Abend (04.04.2022) sind in der Unterführung des Esslinger Bahnhofs zwei Personen, aus einer Gruppe von 20 Personen heraus, aufeinander losgegangen. Gegen 21:45 Uhr am gestrigen Abend (04.04.2022) hatte sich wohl eine Gruppe von ca. 20 Personen in der Unterführung am Bahnhof in Esslingen aufgehalten. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es zwischen zwei von ihnen zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen sein. Ein Zeuge habe daraufhin die Polizei alarmiert. Als mehrere Streifen den Bahnhof anfuhren, löste sich die Gruppe in verschiedene Richtungen auf. Es konnte durch die eingesetzten Beamten jedoch einer der beiden Kontrahenten festgestellt werden. Bei dem Beschuldigten handelte es sich um einen 17-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Er trug durch die Auseinandersetzung leichte Blessuren im Gesicht davon, benötigte jedoch keine medizinische Erstversorgung. Weitere Personen der 20-köpfigen Gruppe konnten an den Bahnsteigen und vor dem Bahnhof angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei Stuttgart unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

